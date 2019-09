OM wil dat MH17-verdachte beschikbaar blijft

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft Oekraïne gevraagd Vladimir Tsemach, een voormalige militaire commandant van de pro-Russische separatisten, beschikbaar voor Nederland te houden bij het onderzoek naar de crash met de MH17. In een brief aan het Oekraïense OM schrijft hoofdofficier Fred Westerbeke van het Joint Investigation Team (JIT) dat Tsemach voor Nederlandse justitie een verdachte in de zaak is.

De brief dateert van 30 augustus en is in het bezit van de Oekraïense nieuwssite theBabel. In de brief stelt Westerbeke dat het van het „hoogste belang” is dat Tsemach voor het JIT beschikbaar blijft.

Eerder meldden Russische en Oekraïense media dat Rusland Tsemach zou willen betrekken in een gevangenenruil met Oekraïne. Tsemach werd eind juni opgepakt door Oekraïense militairen. De commandant was volgens sommige bronnen destijds commandant van de luchtverdediging vlakbij de plaats vanwaar de Buk-raket werd afgevuurd waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten.

Op 17 juli 2014 stortte vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer in Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven. De meeste slachtoffers waren Nederlanders.