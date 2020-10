OM wil cel en tbs voor man die prinses bedreigde

Tegen een 32-jarige man uit Zwolle is 10 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van prinses Amalia. Hij benaderde haar via Instagram en dreigde haar op Koningsdag op te zoeken.

Wouter G. zou de prinses persoonlijk benaderen op Koningsdag, zo schreef hij haar in januari. „Ja meisje, er is geen ontkomen aan”, schreef hij onder meer. Hij beschreef seksuele handelingen die hij haar aan zou doen en stelde te sparen voor een pistool. Ook wilde hij haar op haar school opzoeken. Een vriend van de prinses werd via Instagram met de dood bedreigd. Volgens G. liet hij op het Instagram-account dagboekteksten van zichzelf achter. Het was voor de grap, zei hij. Bij de politie gaf hij aan ziekelijke berichten gestuurd te hebben. „Na wat biertjes besloot ik haar wat op stang te jagen”, verklaarde hij eerder.

Familieleden van hem zijn bang dat G. iemand iets aan gaat doen. Die angst heeft de officier van justitie ook. Hij probeerde onder meer op de school van de prinses een toneeloptreden te krijgen. „Probeert u dichter bij Amalia te komen?”, vroeg de rechter. G. ontkende.

Zijn teksten gericht aan de prinses en een vriend, beiden minderjarig, hebben een „sinistere, gewelddadige, seksuele en angstaanjagende lading”, zei de officier. De verdachte is eerder al meerdere keren gedwongen opgenomen geweest. Hij lijdt aan schizofrenie, concludeerde het Pieter Baan Centrum. Hij onttrekt zich telkens aan behandeling en daarom is tbs met dwangverpleging vereist.

Ook probeerde G. haar in 2017 in Wassenaar, waar ze toen woonde, op te zoeken. De verdachte zat tegen zijn zin in de zaal. Voor herhaling hoeft niemand te vrezen, „want ik ga niet meer op vrouwenjacht”, zei hij. Volgens zijn advocaat Joni Eliya is niet bewezen dat de prinses de berichten daadwerkelijk gelezen heeft.

De rechtbank in Zwolle doet op 3 november uitspraak.