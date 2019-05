OM wil boer 10 jaar geen runderen laten houden

Wegens erbarmelijke omstandigheden voor zijn vee zou een 65-jarige boer uit Steenwijkerland tien jaar lang geen runderen meer mogen houden. Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag voor de rechtbank in Zwolle. Daarnaast eiste de aanklager een voorwaardelijke celstraf tegen de veehouder.

De smerige veehouderij is enkele maanden geleden al tijdelijk stilgelegd na een controle van de voedsel- en warenwaakhond NVWA. De oude stal had ongelijke vloeren en was zo vuil dat de dieren natte en met mest vervuilde ligplaatsen hadden. In de voerbakken lagen beschimmelde voerresten. De waterleidingen naar de drinkbakken waren lek en de zelfdrinkers deden het niet. De dieren liepen los op het erf en konden zo de weg op wandelen. Ook lagen op het erf en in de stal scherpe spullen waaraan de dieren zich konden verwonden. Een koe zat met zijn poot vast in draad. Er was een groot gat in de vloer en op het erf lag al twee etmalen een dood kalf dat afgevoerd had moeten worden.

De boer is al twee keer eerder veroordeeld voor dezelfde situatie. De aanklager sprak van een chronisch en structureel probleem. De verdachte accepteerde geen hulp.

Uitspraak over twee weken.