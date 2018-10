OM wil behandeling voor bedreiger burgemeester

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 58-jarige man een celstraf van zes maanden geëist, waarvan twee maanden voorwaardelijk, wegens het bedreigen van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. Het OM wil dat de rechter voorwaarden aan de straf verbindt, zoals behandeling, toezicht en begeleid wonen.

De verdachte zou de bedreigingen op 11 en 16 juli telefonisch hebben geuit. Hij kreeg de burgemeester niet zelf aan de lijn. Toen hij op 20 juli in het stadhuis van Utrecht werd opgepakt, uitte hij opnieuw een ernstige bedreiging aan het adres van Van Zanen, aldus de aanklager.

Volgens de officier van justitie is de man zwakbegaafd en lijdt hij aan psychotische wanen. Een tbs-behandeling behoort niet tot de mogelijkheden, omdat de man nooit fysiek geweld heeft gebruikt. Overigens is de kans dat de man zijn bedreiging zou omzetten in daden als „reëel” ingeschat. Volgens de officier ging het om ernstige bedreigingen.

De rechtbank doet uitspraak op 13 november.