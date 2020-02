OM wil alle verdachten zaak-Caloh Wagoh in de cel houden

Het Openbaar Ministerie wil dat alle verdachten in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh in de cel blijven. Dat zei de officier van justitie woensdag aan het begin van de voorbereidende zitting in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol, bij wijze van voorschot op de toelichting op de stand van het omvangrijke onderzoek. De veertien verdachten staan terecht op verdenking van betrokkenheid van onder meer een reeks liquidaties.

De zitting tegen de veertien mannen is verdeeld over twee dagen. Woensdag bespreekt de rechtbank de zaak tegen acht verdachten, onder wie hoofdverdachte Delano R., medeoprichter van Caloh Wagoh. Hij is niet in de rechtszaal verschenen en laat zich vertegenwoordigen door zijn advocaat.

Volgens het OM is het onderzoek, Eris genoemd, nog in volle gang. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt pas in 2021 verwacht.

Evenals in het andere grote liquidatieproces, Marengo, beschikt justitie in Eris over een kroongetuige. Ook wordt een enorme hoeveelheid ontsleutelde communicatie tussen de diverse verdachten onderzocht en als bewijs gebruikt.