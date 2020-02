OM wil 5 jaar cel voor drugssmokkel op marineschip

Een 23-jarige ontslagen militair moet vijf jaar celstraf krijgen voor de mislukte smokkel van 22 kilo cocaïne van Curaçao naar Nederland op marineschip Zr. Ms. Johan de Witt. Dat heeft de officier van justitie maandag geëist voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

Verdachte Daniël P. uit Haarlem werd 24 september 2019 in Curaçao aangehouden toen hij het marineschip op liep met 11 kilo drugs in zijn rugzak. Het schip werd meteen doorzocht op meer, maar er werd niks gevonden.

Nadat het enorme schip 24 oktober 2019 in Nederland was aangekomen, werd het nogmaals binnenstebuiten gekeerd. Met hulp van douanespecialisten werd nog eens 11 kilo gevonden, hangend in boodschappentassen tussen de wand van een toilet en de wand van het schip. De straatwaarde van 22 kilo cocaïne bedraagt ongeveer 1 miljoen euro volgens de aanklager.

Over de smokkelplannen kwamen vijf keer tips binnen bij de marechaussee, waarna een camera op de loopplank werd gericht en de Haarlemmer werd aangehouden. Door dezelfde tips vermoedde de marechaussee dat er aan boord meer drugs moesten zijn.

Dat de militair dat pas toegaf nadat het ‘drijvende flatgebouw’ opnieuw met veel moeite was doorzocht en zijn vingerafdrukken op een van de verstopte verpakkingen zat, vindt de aanklager strafverzwarend. Evenals dat P. een collega vergeefs vroeg om voor 6000 euro ook cocaïne aan boord te brengen.

De verdachte had nog vijf ongebruikte grote boodschappentassen in zijn hut. Aannames dat die bedoeld konden zijn voor meer, zijn uit den boze, benadrukte de advocaat. Ook vindt de raadsman de geëiste straf veel te hoog als naar vergelijkbare zaken wordt gekeken.

De naam van de marine, die juist drugssmokkel bestrijdt in het Caribische gebied, is besmeurd, zo klaagde de Commandant der Zeestrijdkrachten na de vondst. Opvarende collega’s die net op de Bahama’s noodhulp hadden verleend na een storm, hadden een feestelijker welkom verdiend dan de doorzoeking.

Uitspraak 2 maart.