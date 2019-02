OM wil 3 jaar cel voor jihadiste

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 35-jarige vrouw uit Ede een celstraf krijgt van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk voor haar deelname aan een terroristische organisatie tussen 2014 en 2017 in Syrië en vooral in Irak. De vrouw is volgens de officier van justitie twee keer afgereisd naar het jihadistische strijdgebied om er te trouwen met een IS-strijder. Ze kreeg er twee zoontjes en kwam begin 2018 via Turkije terug in Nederland.

De verdachte, Senabel al-N., ontkende deze versie donderdag voor de rechtbank in Rotterdam ten stelligste. Zij zegt dat ze begin 2015 in Irak ging wonen om zich aan te sluiten bij familie. Ze vond het er leuk. Ook had zij haar man ontmoet tijdens een eerder bezoek in 2014 aan Bagdad, waar zij later gingen wonen. Dat zij in de IS-bolwerken Fallujah en Mosul terechtkwam, was naar eigen zeggen door korte bezoeken aan familie en vrienden.

De aanklager gelooft daar niets van en sprak van vele „leugenachtige verklaringen” van de verdachte.