OM wil 3 en 4 jaar cel voor fraude met mondkapjes

Tegen twee verdachten van grootschalige mondkapjesfraude zijn woensdag in de rechtbank in Zwolle celstraffen van 3 en 4 jaar geëist. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen maakte in maart 880.000 euro over als aanbetaling voor miljoenen mondkapjes die vervolgens nooit werden geleverd.

Het geldbedrag was een aanbetaling voor de levering van 11 miljoen mondkapjes bedoeld voor zorgverleners in de deelstaat. Tien vrachtwagens stonden eind maart al klaar om naar een loods in Amsterdam te rijden toen ontdekt werd dat de Duitsers waren opgelicht. Via de bankrekening kwamen politie en justitie op het spoor van de 61-jarige Gerard M. uit Amersfoort en de 52-jarige Eddy B. uit Oldenzaal.

De officier van justitie kwam met hogere eisen dan gebruikelijk bij oplichting en witwassen van bijna 9 ton. „Vertegenwoordigers van de rechtstaat moeten helder maken dat misbruik van deze coronacrisis niet geaccepteerd en streng gestraft wordt”, zei hij. Door snel ingrijpen van de banken kon 780.000 euro worden teruggestort.