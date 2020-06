OM wil 22,5 miljoen euro plukken van voormalige coffeeshophouder

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij het gerechtshof in Den Haag ruim 22,5 miljoen euro gevorderd van Meddie W., de voormalige eigenaar van de Terneuzense coffeeshop Checkpoint, en zijn bv. Dat geld moet hij hebben verdiend met de verkoop van softdrugs.

De coffeeshop werd in 2009 gesloten, onder meer omdat er in 2007 en 2008 telkens te grote voorraden cannabis werden aangetroffen. Door het overtreden van de gedoogvoorwaarden werd W. in 2017 veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij kreeg alleen geen straf, omdat het proces zo lang had geduurd en omdat het in de ogen van het gerechtshof niet mogelijk is om je aan de voorwaarden te houden als je zo’n goed draaiende coffeeshop hebt.

De meeste klanten van Checkpoint kwamen uit Frankrijk en België. De coffeeshop werd jarenlang gedoogd door de gemeente, met medeweten van het OM en kon zo uitgroeien tot de grootste coffeeshop in Europa. In de hoogtijdagen kwamen er 3000 klanten per dag en werkte er 90 man personeel.

Het geld zou onder meer zijn geïnvesteerd in een skihal. Het hof doet 16 september uitspraak.