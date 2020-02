OM wil 1,5 jaar cel voor lek bij marechaussee

Een 32-jarige ex-marechaussee uit Rotterdam moet anderhalf jaar cel krijgen voor het lekken van geheime informatie naar topcriminelen. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag geëist voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

De aanklager vindt bewezen dat de man in 2014 en 2015 op Schiphol voor 100 euro per naam of 200 euro per kenteken opsporingssystemen doorzocht. Volgens de aanklager gaf hij onder meer informatie door over de auto van een undercoveragent.

De ex-marechaussee kwam samen met een inmiddels veroordeelde collega in beeld, na de liquidatie van topcrimineel Gwenette Martha in 2014. In het onderzoek daarnaar ontdekten rechercheurs dat Martha’s groep beschikte over schermafbeeldingen met informatie uit systemen van de marechaussee.

Uit werktijden, telefooncontacten en observatie van de verdachte, bleek volgens de aanklager dat hij informatie opzocht onder de accountnaam van een collega en die informatie doorgaf aan een tussenpersoon. Gekraakt telefoonverkeer uit PGP-telefoons (pretty good privacy) van criminelen maakte de cirkel rond, volgens het OM. Informatieaanvragen van criminelen kwamen via een tweede tussenpersoon weer bij dezelfde tussenpersoon uit.

Informatie kwam volgens het OM onder meer bij Ferry B. en Muhamed S., die behoren tot de cocaïnebende achter de smokkel van 261 kilo drugs in een Urker viskotter. Ook is de marechaussee meermalen gevraagd na te gaan naar wat justitie wist over Noffel F. Deze Amsterdamse crimineel kreeg levenslang voor de moord op een Iraniër die volgens Iran een aanslag pleegde op het hoofdkantoor van de Republikeinse Partij.

Volgens de advocaat van de ex-militair kon op Schiphol elke marechaussee in de systemen en moet vrijspraak volgen. Ook volgens de aanklager was de beveiliging niet in orde, maar wijst er naar zijn mening genoeg op de verdachte.

In 2018 werd in het kader van hetzelfde onderzoek een toen 53-jarige ex-collega veroordeeld tot 106 dagen cel en 80 uur taakstraf.

De rechtbank doet uitspraak op 24 februari.