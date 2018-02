OM wijst smaadklachten Klaas Otto af

Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender stapt naar het gerechtshof omdat zijn aangifte tegen hoofdofficier van justitie Charles van de Voort en burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom wegens smaad is afgewezen. Zijn advocaat Louis de Leon heeft dat woensdag laten weten in reactie op het besluit van het Openbaar Ministerie (OM).

Otto deed in september aangifte tegen de Brabantse hoofdofficier en de burgemeester naar aanleiding van uitlatingen over hem. De hoofdofficier noemde Otto in de Volkskrant onder meer een beroepscrimineel en de burgemeester beschuldigde hem van intimidatie.

Het OM komt tot de conclusie dat de burgemeester zich genuanceerd heeft uitgelaten en dat de hoofdofficier van justitie zich evenmin schuldig heeft gemaakt aan smaad.

Klaas Otto en zijn raadsman zijn het daar niet mee eens. „De uitlatingen zijn concreet genoeg voor een vervolging”, aldus De Leon over de keuze om de beslissing van het OM aan te vechten bij het hof.

De vijftigjarige ex-motorclubleider uit Bergen op Zoom zit al lange tijd vast omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling, brandstichting en beïnvloeding van getuigen. De strafzaak tegen hem begint op 9 maart.