OM: WhatsApp-fraudeurs verdienden ruim ton

Een 22-jarige man uit Den Haag en een 19-jarige vrouw uit Voorburg worden ervan verdacht zeker honderd mensen door het hele land te hebben opgelicht via WhatsApp. Ze hebben daarmee meer dan een ton buitgemaakt, denkt het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg. De man werd 16 april aangehouden en blijft de komende maand in voorarrest. De vrouw werd dinsdag opgepakt, maar is nu vrijgelaten. Ze blijft wel verdachte.

De Hagenaar zou WhatsApp-accounts hebben gehackt en overgenomen van personen. Dat gebeurde als ze hadden gereageerd op een berichtje dat ‘per ongeluk’ was gestuurd en waarin om een code werd gevraagd. Met die code kon de verdachte het account overnemen, stelt het OM. De vrouw zou deze handelwijze hebben gefaciliteerd.

Uit naam van zo’n gehackte persoon stuurde de verdachte berichtjes aan bekenden van deze persoon met het dringende verzoek om geld over te maken vanwege een noodsituatie. De slachtoffers dachten geld aan de hun bekende persoon over te maken, maar het geld werd doorgesluisd naar verschillende andere rekeningen.

Het OM in Limburg pakte het onderzoek op na een eerste melding van een slachtoffer daar. De politie waarschuwt nooit codes te sturen en bij een verzoek om geld altijd te bellen met de afzender en het niet af te doen met een berichtje terug.