OM: werkstraf voor ‘corrupte’ politiechef

Tegen de 58-jarige oud-politiecommissaris uit Eindhoven Peter van den E. is voor de rechtbank in Zwolle een werkstraf van 240 uur en een maand cel voorwaardelijk geëist. Hij wordt verdacht van corruptie, valsheid in geschrift en witwassen. De zakenman die de politiebaas zou hebben omgekocht, de 53-jarige Otto V., hoorde dezelfde straf eisen.

V. is directeur van een beveiligingsbedrijf. De twee verdachten werkten samen in een stichting rond cameratoezicht.

Van den E. zou zich hebben laten trakteren op lange verblijven in het Franse landhuis van de ondernemer. Ook een reisje naar Canada en het racen met snelle wagens op een circuit in België, ziet het Openbaar Ministerie (OM) als giften. Al met al zou de verdachte over een periode van zes jaar ruim 34.000 euro ontvangen hebben. Dat bedrag moet hij terugbetalen, vindt de officier.

“Van den E. maakte misbruik van zijn status als politieman. Zijn uniform straalde vertrouwen uit”, zei de officier van justitie maandag. V. kocht in 2008 samen met een compagnon een softwareleverancier voor bewakingscamera’s. Het idee was dat voor het gebruik van de software door de politie een licentie van dat bedrijf nodig was. Daar zou veel geld mee te verdienen zijn.

Van den E. had invloed op welk systeem de politie zou kiezen. Daarin zat het belang van de ondernemer om de politiecommissaris om te kopen. Dat de commissaris niet privé in het landhuis verbleef, blijkt uit het feit dat de kosten zakelijk werden afgeboekt.

Na geruchten over belangenverstrengeling werd er een onderzoek ingesteld. Van den E. leverde daar vervalste informatie aan, meent het OM. Beide verdachten ontkennen de belangenverstrengeling. De verblijven in het landhuis in Frankrijk waren privé en met de dure BMW waarin hij reed was niets mis. "Ik mocht dat en daar heeft nooit iemand een probleem van gemaakt", zei Van den E. Hij is boos op de politie die hem na een schorsing, en uiteindelijk ontslag, hard liet vallen. Hij werkt inmiddels voor een van de bedrijven van V.

De zaak gaat vrijdag verder met de pleidooien van de raadslieden.