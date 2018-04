OM: werkstraf voor belaging gemeentebestuur

Een 76-jarige activist uit Voorburg die in 2015 en 2016 honderden beledigende en bedreigende mails stuurde naar het gemeentebestuur en raadsleden in zijn woonplaats, zou volgens het Openbaar Ministerie een werkstraf van 180 uur moeten krijgen. Daarnaast eiste de officier van justitie donderdag voor de rechtbank in Den Haag een voorwaardelijke celstraf van twee maanden wegens belaging en pogingen om de democratische besluitvorming te beïnvloeden.

De slachtoffers lieten de mails van Hans H., die zich tegen de komst van een asielzoekerscentrum keerde, veelal over zich heen komen. Maar toen H. een mail stuurde waarin hij ook hun adressen noemde en die breed verspreidde, was de maat vol. Zeven van hen deden aangifte.

De betrokkenen vreesden niet alleen voor hun eigen veiligheid maar ook van die van hun omgeving. Een en ander gebeurde in een volgens de officier „explosieve tijd” vanwege de commotie die in verschillende gemeenten ontstond toen daar een besluit op stapel stond over de opvang van asielzoekers.

Uitspraak over twee weken.