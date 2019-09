OM: werkstraf voor agent die boetes zelf hield

Tegen een 43-jarige voormalige politieagent uit Elst, die geïncasseerde verkeersboetes in eigen zak zou hebben gestoken, is 240 uur werkstraf geëist. Ook zou hij de gegevens van de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin uit de politiesystemen hebben gehaald en hem hebben belaagd. Hij zou hem tientallen keren hebben gebeld en pizza’s hebben besteld uit zijn naam.

Verdachte Peter P. viel door de mand toen een Poolse vrachtwagenchauffeur achterdochtig werd en de kwestie meldde. Uit onderzoek bleek dat hij nog zeker twee keer contant betaalde boetes van buitenlandse chauffeurs zelf hield, aldus de officier van justitie voor de rechtbank in Rotterdam. Het ging per keer om honderden euro’s. De verdachte gebruikte een valse naam en een niet-bestaand verbalisantennummer op de bon. Dat duidt volgens het OM op opzettelijke verduistering.

De verdachte was niet op de zitting, omdat hij volgens zijn advocaat te ziek is vanwege een depressieve stoornis. Vanwege die stoornis was hij vorig jaar niet toerekeningsvatbaar voor zijn gedrag met de boetes, betoogde zijn advocaat. Bovendien vond hij dat P. zijn rivaal niet heeft belaagd, maar dat zijn gedrag hooguit irritant was.

Met het opzoeken van de gegevens in het politiesysteem, overtrad de verdachte interne regels, maar dat is niet zo ernstig dat het OM zo zwaar op zijn vervolging hoefde in te zetten, betoogde de raadsman. Hij wees erop dat P. zijn baan kwijt is geraakt, geen partner heeft en geen uitkering krijgt.

Uitspraak op 14 oktober.