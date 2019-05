OM weer de fout in met foto kroongetuige

Het Openbaar Ministerie heeft voor de tweede keer in korte tijd per ongeluk een foto verspreid van een belangrijke kroongetuige. Het gaat deze keer om een foto van Tony de G. die getuigt tegen motorclub Caloh Wagoh.

Foto’s van de kroongetuige zaten in het dossier dat is verstrekt aan de rechtbank en de advocaten van de verdachten. Zij kenden al het uiterlijk van de kroongetuige, dus er is volgens het OM niets gedeeld wat niet al bekend was. Het OM erkent wel dat dit niet had mogen gebeuren.

Het OM zegt de gang van zaken te betreuren en heeft hierover contact gehad met de advocaat van de kroongetuige.

Vorige maand verspreidde het OM foto’s van kroongetuige Nabil B. Hij is kroongetuige in het grote liquidatieonderzoek-Marengo, gericht op de veronderstelde bende van de voortvluchtige Ridouan Taghi. De bende wordt verdacht van een reeks moorden in de onderwereld.