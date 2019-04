OM: vrijspraak voor twee „Decemberverdachten”

Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag vrijspraak gevraagd voor John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp, verdachten in het 8 Decemberproces. Volgens de officier van justitie is er onvoldoende bewijs dat zij betrokken waren bij de zogenoemde Decembermoorden.

Het proces gaat over de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers op 8 december 1982. Hoofdverdachte in deze zaak is de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. In 1982 was hij leider van het toenmalige militaire bewind. Het OM heeft vorig jaar 20 jaar cel tegen hem geëist, net als tegen zeven andere verdachten. Voor negen verdachten is vrijspraak gevraagd.

De zaak van Hardjoprajitno en Naarendorp is later in behandeling gekomen omdat zij minister waren in 1982, terwijl de anderen militairen waren. Hun zaak is daarom door de krijgsraad behandeld.