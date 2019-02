OM vordert ruim 11 miljoen euro van Aluchemie

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat Aluchemie een bedrag van ruim 11 miljoen euro betaalt aan de Staat, omdat het bedrijf zich schuldig zou hebben gemaakt aan concurrentievervalsing. Dat gebeurde doordat er jarenlang meer zwaveldioxide werd uitgestoten dan volgens de vergunning was toegestaan. Daarmee heeft het bedrijf in de Rotterdamse Botlek onterecht vele miljoenen voordeel behaald, zo heeft het OM berekend.

Aluminium en Chemie Rotterdam BV werd in augustus 2017 al veroordeeld voor deze kwestie. De rechtbank achtte bewezen dat het bedrijf om bedrijfseconomische redenen bewust meer dioxide uitstootte dan mocht. Er werd een boete opgelegd van 150.000 euro. Die veroordeling is inmiddels onherroepelijk.

Het OM stelt dat het bedrijf de uitstoot had kunnen beperken door te investeren in adequate rookgasreinigers. Omdat ze dat niet hebben gedaan, hebben ze volgens het OM ruim 11 miljoen euro aan kosten bespaard. Daarmee hebben zij een voordeel behaald op hun concurrenten, want die hebben de kosten wel moeten maken.

De rechtbank in Rotterdam doet op 21 maart uitspraak.