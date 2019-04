OM: voorwaardelijke werkstraf zwanenactiviste

Tegen de Stolwijkse dierenactiviste Saskia van Rooy is een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur geëist wegens stalking en belaging van een zwanendrifter. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het doel van de 54-jarige activiste om zwanen te beschermen prijzenswaardig maar stelde dat zij te ver is doorgeschoten. Zij mag als burger onderzoek doen naar strafbare activiteiten maar mag daarbij niet zelf strafbare feiten plegen, zei de aanklager maandag voor de rechtbank in Den Haag.

Van Rooys advocaat sprak van „apert valse aangiftes” van de zwanendrifter en twee vrouwelijke familieleden Anne O. (33) en Astrid V. (42). Dit tweetal heeft Van Rooy beschuldigd van mishandeling tijdens een ruzie eind 2013. Al deze aangiftes zijn niet onderzocht door de politie en is er „overweldigend tegenbewijs”, aldus raadsman Sébas Diekstra.

Van Rooy heeft op haar beurt juist de twee vrouwen aangeklaagd voor mishandeling. Beelden daarvan kwamen op televisie en leidden tot veel ophef.

Inmiddels is er een verbod op het zwanendriften - waarbij zwanen (bij elkaar) worden gehouden door de vleugels deels af te knippen zodat ze niet meer kunnen vliegen.