OM: Voorwaardelijk cel vrouw Bunschoter Henk K.

Tegen de echtgenote van de voor mishandeling veroordeelde vader Henk K. uit Bunschoten, is voor de rechtbank in Utrecht zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist. De officier van justitie beschuldigt de 55-jarige vrouw, Diana S., ervan dat ze haar kinderen niet heeft beschermd tegen de jarenlange agressie van haar man. S. bleef vrijdag op de zitting - net als haar man eerder - ontkennen dat er sprake was van mishandeling in het gezin.

K. zelf werd in mei veroordeeld tot twee jaar celstraf voor stelselmatige mishandeling van tien van zijn negentien kinderen en het tijdelijk opsluiten van enkele kinderen. Van een deel van de beschuldigingen werd hij vrijgesproken. De vader, die zelf graag met zijn volledige achternaam genoemd wil worden, is hiertegen in hoger beroep gegaan.

Volgens de aanklager gaat het om een „familiedrama met louter verliezers” waarbij het verdriet van de moeder groot is.