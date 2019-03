OM: voor alle moorden bewijs geleverd

Het Openbaar Ministerie (OM) acht tegen Willem Holleeder ook het bewijs voor de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl geleverd. Op de 54e dag in het strafproces tegen Holleeder (60) nam het OM deze dossiers door in het requisitoir, dat later op de dag uitmondt in een strafeis. Deze zal naar verwachting een levenslange gevangenisstraf zijn.

Houtman, handelaar in vastgoed en drugs, werd op 2 november 2005 in Amsterdam doodgeschoten. Op 20 april 2006 trof kroegbaas Thomas van der Bijl hetzelfde lot. In beide zaken zijn de uitvoerders veroordeeld. Dino Soerel, volgens justitie een criminele partner van Holleeder, kreeg als mede-organisator van deze moorden eerder al levenslang opgelegd.

Holleeder is eerder veroordeeld voor de afpersing van Houtman. Door de afpersing werd hij een risico voor Holleeder en moest uit de weg worden geruimd, aldus het OM. Van der Bijl is geliquideerd omdat hij met de politie over Holleeder praatte.

Donderdag besprak het OM de overige drie moorddossiers waarvoor Holleeder terechtstaat. De beide officieren van justitie menen dat er in alle zaken genoeg bewijs is voor een veroordeling. Holleeder heeft de beschuldigingen ontkend. „Tegen de klippen op”, aldus het OM vrijdag.

Justitie meent dat Holleeder jarenlang aan het hoofd heeft gestaan van een misdaadorganisatie, samen met Soerel en de in 2011 vermoorde Stanley Hillis. De bende beschikte over meerdere moordcommando’s, zegt justitie.