OM vist achter het net bij Bredase brandmoord

De officier van justitie verwacht niet de twee voortvluchtige verdachten van de Bredase brandmoord snel op te pakken. Dat zei ze donderdag tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Breda.

Janie H. zou op 9 april in Breda de 49-jarige Ger van Zundert met benzine hebben overgoten en in brand gestoken. De garagist overleed een dag later. H. kreeg hulp van twee andere mannen, van wie hij de namen nog altijd verzwijgt. In september zei de officier nog dat het onderzoek perspectief bood. Donderdag kon ze de teleurstelling niet verbergen. „Op korte termijn verwachten we geen aanhoudingen.”

De rechter probeerde nog iets los te krijgen over hoe het onderzoek ernaar loopt. „Maar dat gaat u vast niet zeggen”, besloot hij. Het antwoord was kort: „Nee.”

Het onderzoek tegen H., die momenteel in het Pieter Baan Centrum wordt onderzocht, is vrijwel afgerond. Hij heeft bijna niks gezegd. Op 4 februari is nog een inleidende zitting in de zaak en op 23 maart is de inhoudelijke behandeling gepland.