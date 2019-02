OM: vier dagen aanloop naar eis Holleeder

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier dagen uitgetrokken voor het requisitoir in de strafzaak tegen Willem Holleeder, verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties. De twee officieren van justitie houden hun slotbetoog, dat zal eindigen met een strafeis, op 14, 15 en 28 februari en 1 maart.

In dat betoog zal het OM zijn visie geven op het bewijs, waaronder de door de twee zussen (Astrid en Sonja) afgelegde getuigenverklaringen. Het OM verdenkt Holleeder ervan het brein te zijn achter de moorden op Cor van Hout en Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), John Mieremet (2005), Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Holleeder werd in december 2014 aangehouden en zit sindsdien in voorarrest. Op 5 februari vorig jaar ging het monsterproces inhoudelijk van start. Tot dusver heeft de rechtbank vijftig zittingsdagen aan de zaak gewijd.

Holleeder heeft alle beschuldigingen categorisch ontkend. Het OM zal uitvoerig ingaan op die proceshouding. Gaandeweg is gebleken dat de officieren van justitie weinig tot geen geloof hechten aan de uitlatingen die Holleeder tijdens ondervragingen heeft gedaan. In de zittingszaal (in de bunker in Amsterdam-Osdorp) kwam het herhaaldelijk tot aanvaringen tussen Holleeder en beide aanklagers.

Holleeders naam dook al sinds jaar en dag op in de diverse moordonderzoeken, die voor een deel ook aan bod kwamen in het grote liquidatieproces Passage. „Het was een kwestie van lange adem voordat politie en justitie zover waren dat er een houdbare zaak tegen verdachte was”, aldus het OM eerder in het proces tegen Holleeder.

De advocaten van Holleeder zullen iets later in maart aan hun pleidooi beginnen. Het vonnis van de rechtbank wordt in de zomer verwacht.