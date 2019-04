OM verwijt man poging doodslag na gooien baby

De man die begin dit jaar in Ridderkerk zijn net 1-jarige zoontje vanaf het balkon op de eerste verdieping naar beneden zou hebben gegooid, wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Ook zou hij het kindje eerder hebben mishandeld, toen het nog maar een paar maanden oud was. Daarnaast vervolgt het Openbaar Ministerie (OM) de man wegens jarenlange mishandeling van zijn vrouw. Hij zou haar onder meer in haar buik hebben geschopt toen zij zwanger was.

De 41-jarige verdachte Mohamed el K. uit Ridderkerk wordt dinsdagmiddag verwacht bij de rechtbank in Dordrecht voor een eerste niet-inhoudelijke zitting.

Het drama voltrok zich op 5 januari in een flat aan de Fresiastraat. Tijdens een ruzie zou hij het kindje eerst door elkaar hebben geschud en hebben geknepen, waarna hij het naar beneden gooide. De dreumes werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Hij overleefde de mishandeling en val.