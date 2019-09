OM verwacht meer arrestaties wietbende Limburg

Justitie verwacht nog zeker vijftien mensen op te pakken in het onderzoek naar een bende Albanese wiettelers in Limburg. Dat bleek dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank in Maastricht, waar de eerste zes verdachten terechtstonden. Het gaat om vier Albanezen en twee Marokkaanse Belgen.

In mei arresteerde de politie tijdens invallen in twintig panden in de regio rond Geleen zestien verdachten en nam 12.000 wietplanten en ruim 25 kilo aan gedroogde wiettoppen in beslag. Het onderzoek is nog bezig, justitie verwacht meer verdachten te gaan dagvaarden.

Justitie heeft momenteel meer dan dertig verdachten in beeld. De helft van deze mensen moet nog worden opgepakt en verhoord. Ze worden onder meer verdacht van grootschalige wietteelt, witwassen, het gebruik maken van valse identiteitsbewijzen en deelname aan een criminele organisatie.