OM vervolgt verdachten in ayahuasca-zaak Eersel

Het Openbaar Ministerie gaat drie personen en een bedrijf vervolgen in de zogeheten ayahuasca-zaak. Het gaat om een Spanjaard, een Mexicaan en Italiaan die vorig jaar april werden opgepakt tijdens een omstreden healingsessie in Eersel (Noord-Brabant). In de woning werd onder meer een grote hoeveelheid van de verboden, hallucinogene drank ayahuasca gevonden.

De actie kwam voort uit een onderzoek naar de dood van een 31-jarige Hongaar in Eindhoven, enkele weken eerder. Hij werd op 3 maart dood aangetroffen onderaan een flat. Mogelijk was hij onder invloed van onder meer ayahuasca gesprongen. Kort voor zijn dood bleek hij te hebben deelgenomen aan een healingsessie in de woning in Eersel, waarbij hij waarschijnlijk ayahuasca had gebruikt.

Aan het gebruik van ayahuasca kleven grote risico’s, zegt het OM. De werkzame stof DMT (dimethyltryptamine) staat in Nederland bekend als harddrug. De verdachten en het bedrijf worden vervolgd voor het bezit, bereiden, bewerken of verwerken van de drug DMT. Het OM kan geen direct verband leggen met de dood van de Hongaar, anders waren ze vervolgd voor dood door schuld. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft vastgesteld dat de Hongaar een lagere concentratie van het middel in zijn bloed had, die vermoedelijk geen hallucinerend effect had op het moment dat hij overleed.