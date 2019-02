OM vervolgt verdachte verkeersdrama Pinkpop

Een 35-jarige Heerlenaar wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeval bij het Pinkpopterrein in Landgraaf. Daardoor kwam een even oude plaatsgenoot van de chauffeur om het leven. Meerdere anderen raakten gewond, van wie een vrouw en twee mannen uit Heerlen en Landgraaf ernstig. Het OM vervolgt de man ook voor het doorrijden na de aanrijding.

Volgens het OM is het aan de Heerlenaar te wijten dat het ongeluk gebeurde, omdat hij onvoorzichtig of onoplettend zou hebben gereden. Er was geen sprake van opzet, zegt justitie. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt.