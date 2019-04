OM vervolgt Marco Kroon om incidenten carnaval

Militair Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, moet voor de rechter komen op verdenking van meerdere incidenten tijdens carnaval in Den Bosch. Het gaat om schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem bekend.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem maakte vrijdag bekend Kroon te gaan vervolgen. Dat gebeurt bij de militaire politierechter in Arnhem. Een datum is nog niet bekend. Kroon werkt momenteel bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.