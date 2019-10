OM vervolgt man na doodrijden overvaller

Het Openbaar Ministerie gaat een 37-jarige Arnhemmer vervolgen, omdat hij mogelijk een overvaller heeft doodgereden waar hij achteraan reed. De dodelijke aanrijding gebeurde in de avond van 30 maart 2017 op de Randweg in Arnhem. De overvaller werd dood gevonden in de berm. Vlak daarvoor had hij de woning van de 37-jarige man aan de Limburgsingel overvallen, waarbij hij op de bewoner heeft geschoten.

Het OM gaat de Arnhemmer vervolgen voor doodslag, omdat uit onderzoek is gebleken dat hij op de overvaller is ingereden. De man heeft volgens het OM daarmee een strafrechtelijke grens overschreden, ook al was hij zelf in zijn eigen huis overvallen en beschoten. De verdenking is zo ernstig dat het OM de zaak wil voorleggen aan de rechter.

Het is nog niet bekend wanneer het proces wordt gehouden.