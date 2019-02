OM vervolgt in 11 insulinezaken met 4 doden

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt definitief in elf zaken vervolging in tegen de medewerker van verzorgingshuizen in de regio Rotterdam die wordt verdacht van de zogeheten insulinemoorden. In vier van deze elf gevallen zijn de slachtoffers overleden.

De officier van justitie maakte dat vrijdag bekend tijdens een zesde niet-inhoudelijke zitting in deze zaak.

Verdachte Rahiied A. (22) wordt ervan beschuldigd oudere patiënten zonder noodzaak insuline te hebben toegediend, waardoor ze ziek werden of overleden. Hem wordt moord dan wel poging tot moord ten laste gelegd.

Begin december werd al bekend dat het OM in tien gevallen tot vervolging overgaat, waarin vier personen overleden en zes onwel of ziek werden. Twee zaken waren nog in onderzoek. In totaal zijn vier verdachte gevallen die het OM heeft onderzocht, geseponeerd.