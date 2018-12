OM vervolgt 10 zaken insulinemoorden

Het Openbaar Ministerie gaat in zeker tien zaken vervolging instellen tegen de medewerker van verzorgingshuizen die wordt verdacht van zogeheten insulinemoorden.

Twee zaken zijn nog in onderzoek en kunnen daar nog bijkomen. Drie zaken laat het OM vallen, zo heeft de aanklager maandag tijdens een vijfde inleidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam gezegd.

Het OM onderzocht in totaal vijftien verdachte gevallen in de zaak tegen de verpleger Rashiid A., die werkte in verschillende verzorgingshuizen in de regio Rotterdam. Hij zit al meer dan een jaar in voorarrest.