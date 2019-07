OM: verleng tbs in zaak ‘meisje van Nulde’

De tbs-maatregel voor de man die het ‘meisje van Nulde’ doodde moet met twee jaar worden verlengd. Dat eiste de officier van justitie maandag in de rechtbank in Zutphen.

In de zomer van 2001 spoelde op Strand Nulde het rompje aan van een toen onbekend meisje. Pas maanden later werd bekend dat het ging om de 4-jarige Rowena Rikkers uit Dordrecht. Dader Mike J. (50) was haar stiefvader. Hij werd in 2003 veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging.

J. wilde aanvankelijk niet op de zitting verschijnen omdat hij de confrontatie met nabestaanden moeilijk vindt. De vader van het gedode meisje wilde spreekrecht op de zitting, maar de rechtbank stond dat niet toe.