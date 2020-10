OM: verkeersongeluk veroorzaken door in slaap vallen is misdrijf

Het veroorzaken van een ernstig verkeersongeluk doordat de automobilist in slaap sukkelde, is geen overtreding maar een misdrijf. Dat stelde het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag in hoger beroep voor het gerechtshof in Arnhem.

Aanleiding is een ongeval in oktober 2018, waarbij een jonge vrouw ernstig letsel opliep. Ze werd op de Bergweg in Amerongen frontaal aangereden door een 50-jarige vrouw uit Barneveld, die op de verkeerde weghelft reed. De 50-jarige vrouw zei dat ze in slaap was gesukkeld achter het stuur, omdat ze de nacht ervoor slecht had geslapen.

De rechtbank sprak de vrouw vorig jaar vrij van een misdrijf. De rechter legde haar toen wel een werkstraf op van 80 uur wegens gevaarlijk weggedrag. Het OM was het hiermee niet eens en ging in hoger beroep, omdat het vindt dat het in slaap vallen achter het stuur en het daardoor ernstig letsel toebrengen aan een medeweggebruiker zwaarder moet worden ingeschaald.

„Er is hier geen sprake van het plotseling onwel worden of het verlies van het bewustzijn als gevolg van een ziekte. Het tijdens het rijden door vermoeidheid in slaap vallen komt geheel voor rekening van de verdachte en werkt niet verontschuldigend”, aldus de advocaat-generaal. Daarom is er volgens hem geen sprake van een overtreding, maar van een misdrijf.

„Met de strafoplegging wordt in de richting van andere verkeersdeelnemers een waarschuwing gegeven dat verkeersdeelname voortdurend oplettendheid vereist. Een ongeluk schuilt immers in een klein hoekje. En ook uit kleine hoekjes komende ongelukken kunnen al snel leiden tot de dood en ernstige letsels, met veel ellende voor de betrokkenen”, aldus de aanklager. Hij eist een werkstraf van 120 uur.

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.