OM verdenkt vader van poging doodslag 3-jarige zoon

Een 39-jarige man uit Utrecht wordt verdacht van poging tot doodslag op zijn 3-jarig zoontje. Het kind werd 18 december in het Drentse Ubbena uit het water van de Noord-Willemsvaart gehaald.

De verdachte is 19 december aangehouden, omdat hij betrokken zou zijn bij het te water raken van zijn zoon. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland meldde dinsdag dat de vader 14 dagen langer vast blijft zitten. Hij zit in beperkingen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en onttrekking aan het wettig gezag. Wie het wettig gezag over het kindje had, wil het OM niet zeggen.