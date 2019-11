„OM verdenkt moslimprediker van steun aan IS”

De invloedrijke salafistische imam ‘Abou Hafs’ uit Hilversum staat centraal in een onderzoek van het OM naar financiering van Islamitische Staat.

Dat meldt NRC. Hij is een van de zes verdachten die door het Openbaar Ministerie vorige week zijn gearresteerd op verdenking van het doorsluizen van grote sommen geld aan de terreurbeweging, bevestigen bronnen rond het onderzoek.

De verdachten hebben volgens het OM in 2013 en 2014 minstens 200.000 euro opgehaald met een stichting die als doel had „hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers”. Zij namen 130.000 euro in contanten op om die vervolgens in Syrië persoonlijk af te geven aan IS-strijders, vermoedt justitie.

De advocaat van Abou Hafs wilde niet reageren. Ook het OM wil geen commentaar geven. De aangehouden mannen zijn inmiddels verhoord en op vrije voeten gesteld, maar blijven verdachte in het onderzoek.