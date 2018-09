OM verdenkt ‘Korrewegschutter’ van moordpoging

De man die in oktober vorig jaar een fietser in de stad Groningen zou hebben neergeschoten, wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van een poging tot moord. Donderdag is in de rechtbank van Groningen de strafzaak tegen hem begonnen.

Het slachtoffer, een 21-jarige student, fietste in de vroege ochtend van 15 oktober 2017 door de stad. Op de Korreweg werd hij staande gehouden door enkele onbekende mannen, die vroegen of hij wat wilde drinken. Vervolgens werd hij geslagen en geschopt. Een man begon op hem te schieten. Uit onderzoek en getuigenverklaringen blijkt dat er vijf keer is geschoten. De student werd onder andere getroffen in zijn rug. Hij raakte blijvend verlamd en zit in een rolstoel.

Verdachte Azim A. (21) uit Groningen hield zich lange tijd verborgen, onder meer in een studentenflat. Eind oktober werd een 22-jarige man die sprekend op A. lijkt tweemaal op dezelfde dag aangehouden door de politie. A. werd op 6 november aangehouden en wil sindsdien niet praten. Ook in de rechtbank beroept hij zich bij alle vragen op zijn zwijgrecht. Het OM spreekt van opzet. A. staat inmiddels bekend als de ‘Korrewegschutter’.

A. staat in een volle rechtszaal tevens terecht voor het bedreigen van zijn ex-vriendin, wapenbezit en een ramkraak op een telefoonwinkel. Ook daarover wilde hij vrijwel niks kwijt.

Vier mannen die bij de schietpartij waren of A. na het incident onderdak boden, komen vrijdag voor de rechter. A. zit in voorarrest. Hij zou een medeverdachte vanuit de cel hebben opgedragen om een getuige te bedreigen.