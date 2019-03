OM: verdachte ‘vergismoord’ was spil

Moordverdachte Iliass K. (31) had een spilfunctie bij zowel de ‘vergismoord’ op Stefan Regalo Eggermont (30) in de zomer van 2014 als de liquidatie van Mossad Amin H. (26) in september dat jaar. Dat stelden de aanklagers vrijdag tijdens een eerste inleidende zitting in een nieuwe zaak tegen K.

Hij werd eind afgelopen jaar in zijn cel aangehouden voor de moorden op Eggermont en H. Dat gebeurde na het blootleggen van nieuwe PGP-berichten van de Ennetcom-servers. K. zat toen al vast op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Zaandammer Alex Gillis (30), eveneens in 2014.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was K. als organisator „intensief betrokken”. „Hij wist op wie een aanslag moest worden gepleegd en had voor- en achteraf contact met anderen”, aldus de officier van justitie. Het onderzoek naar medeverdachten is nog in volle gang.