OM: verdachte bekent drie „insulinegevallen”

De 21-jarige Rotterdammer Rahiied A. heeft bij de politie bekend dat hij in drie gevallen zonder medische noodzaak insuline heeft toegediend aan ouderen in verzorgingshuizen. In twee gevallen zou hij dat opzettelijk hebben gedaan en in één geval was het een vergissing. Dat meldde het Openbaar Ministerie (OM) tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Rotterdam. Over een motief werd niets gezegd.

De verdachte, die dinsdag niet aanwezig was, heeft volgens de aanklager verklaard over deze drie gevallen na zijn aanhouding in november 2017. Eén persoon overleed door de onjuiste toediening van insuline en de twee anderen overleefden. Het OM vervolgt hem in ieder geval voor één moord en twee pogingen tot moord. Een onjuiste toediening van veel insuline kan dodelijk zijn, vooral bij oudere mensen.

Het onderzoek dat na A.’s aanhouding op gang kwam naar twaalf andere verdachte situaties in verzorgingshuizen is nog in volle gang, zegt het OM. Van deze twaalf gevallen zijn zes mensen overleden en zes anderen overleefden de toediening van insuline. Volgens de aanklager kan deze zaak uiteindelijk zeven aanklachten van moord en acht pogingen moord opleveren, maar het OM moet nog bekijken in welke gevallen vervolging haalbaar is. De verdachte situaties deden zich voor tussen januari 2016 en november 2017 in verzorgingshuizen in Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk, waar de verdachte tijdelijk werkte.

Advocaat Robbert van Haneghem zei dat zijn cliënt inderdaad de drie eerste gevallen heeft „erkend”. Maar hij wees op de emotionele en geestelijke situatie waarin A. zat ten tijde van de eerste verhoren. De raadsman zal daar later op terugkomen. Volgens hem is het nog „volstrekt onduidelijk wat er is gebeurd”. Hij denkt dat de verdenkingen tegen A. straks mogelijk minder ver strekkend zijn dan nu wordt geopperd.

Van Haneghem hekelde de beeldvorming in de media over A., die wordt omschreven als „monster en insulinekiller”. Hij weet dat aan de rol van het OM, dat volgens hem onzorgvuldig had gehandeld. Maar volgens de aanklager waren de persberichten feitelijk juist.

Enkele tientallen familieleden van slachtoffers waren aanwezig bij de zitting. De zaak komt op 15 mei opnieuw voor.