OM twijfelt aan psychose ‘liegende’ Thijs H.

Het Openbaar Ministerie twijfelt eraan of Thijs H. echt in een psychose verkeerde toen hij in mei drie mensen neerstak in Den Haag en Heerlen. De aanklagers willen zeker weten dat hij niet simuleert of liegt, zeiden ze dinsdag op de regiezitting voor de rechtbank in Maastricht. Het OM sluit ook niet uit dat H. zelf heeft bijgedragen aan zijn psychische ontregeling door dagelijks veel wiet te gebruiken.

Het OM legt zich niet neer bij de conclusie van het Pieter Baan Centrum dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar is voor de drie moorden. Dat leidde tot het advies van tbs met dwangverpleging.

De aanklagers willen echter nog meer getuigen, onder wie familie van H., en deskundigen, ook van het Pieter Baan Centrum, gaan horen over de geestesgesteldheid van H. Zo willen ze van de psychiatrische observatiekliniek weten hoe is getoetst of H. simuleert of mogelijk psychiatrische verschijnselen aandikt. Ook stelt het OM dat H. zelf heeft gezegd dat de periode van psychotische ontregeling al in mei 2018 begon, maar dat dit niet blijkt uit verklaringen van zijn behandelaren destijds. Tot nu toe lag de focus op mei van dit jaar, toen hij de moorden pleegde, aldus het OM.

Volgens de aanklagers is gebleken dat H. goed kan doen alsof er niets aan de hand was, „maar dat hij ook goed kan liegen”. Ze verwezen naar de eerste maanden na de aanhouding, waarin volgens het OM is gebleken dat H. tegenover iedereen heeft gelogen. Ook zijn opmerkelijke zoekvragen van H. gevonden op zijn computer, zoals hoe hij een psychose kan voorwenden.

Het OM kreeg toestemming van de rechtbank om op de zitting enkele korte vragen aan H. te stellen over zijn medicijn- en wietgebruik. Maar H. zei telkens dat hij op advies van zijn advocaat deze dag geen vragen beantwoordt.