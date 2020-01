OM tevreden over proef met camera die negeren rood kruis vastlegt

Het OM is tevreden over de resultaten van een proef op de A28 bij Amersfoort met een camera die het negeren van een rood kruis vastlegt. Dit laat het OM maandag weten naar aanleiding van de samen met Rijkswaterstaat uitgevoerde proef.

In totaal werden in de proefperiode tussen 27 mei en 25 juni vorig jaar 75 overtredingen verwerkt. Dat gebeurde met een camera die het rode kruis en het kenteken van de overtreder in één foto vastlegt, zodat de overtreder kan worden bekeurd. Doel van de proef was testen of het camerasysteem goed werkt, overtredingen goed kunnen worden verwerkt en of het bewijs juridisch houdbaar is. De camera scoort op al deze punten goed. De foto’s en videobeelden zijn scherp en duidelijk, aldus het OM.

Een rood kruis boven de weg heeft veelal te maken met een ongeval, wegwerkzaamheden of inspecties. De kruisen lichten op om weggebruikers, inspecteurs, hulpverleners en wegwerkers te beschermen. Door met camera’s intensiever te handhaven op het negeren ervan stijgt de pakkans en daalt het aantal overtredingen, aldus het OM.

Voorafgaand aan de proef was alleen bekend gemaakt dat de camera langs de spitsstrook van de A28 bij Amersfoort stond. De exacte locatie is niet genoemd, zodat de proef preventief zou werken op de hele spitsstrook. Op basis van de uitkomsten gaan Rijkswaterstaat, het OM en de politie gezamenlijk kijken waar op welke snelwegen camera’s voor het negeren van een rood kruis kunnen worden geplaatst. Voor komende zomer moet daar meer duidelijkheid over zijn.