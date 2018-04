OM: terreurverdachte onder dwang behandelen

Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet dat terreurverdachte Hasan A. (24) uit Eindhoven binnenkort op vrije voeten komt, maar naar de tbs-kliniek gaat en daar een dwangbehandeling krijgt. De islamitische A. heeft zijn gevangenisstraf van 2,5 jaar er bijna op zitten en wil juist af van de tbs-maatregel met voorwaarden die hem is opgelegd. Dat houdt onder meer in dat hij een enkelband krijgt en op bepaalde locaties niet mag komen.

Zowel het OM als de verdachte ging in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag, dat woensdag zitting hield in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De aanklager vindt tbs met voorwaarden die de rechtbank oplegde onvoldoende, omdat er in zijn ogen een groot gevaar uitgaat van A. als hij niet wordt behandeld. Hij waarschuwde dat deskundigen er niet van overtuigd zijn dat A. gederadicaliseerd is, zoals hij zelf beweert.

A. werd eind vorig jaar veroordeeld, omdat hij in 2016 informatie verzamelde om aanslagen te kunnen plegen en een stroomstootwapen in bezit had. Hij richtte zich op de luchtmachtbases Leeuwarden en Volkel en had het gemunt op een luchtmachtgeneraal, op premier Mark Rutte en cabaretier Hans Teeuwen. Het bleef volgens A. bij gedachten. Hij ontkende opnieuw dat hij kwade bedoelingen had. Wel was hij boos op Nederland, omdat de regering in Irak meehielp om Islamitische Staat te bombarderen.

De Eindhovenaar werd na enkele incidenten in augustus 2016 aangehouden nadat hij met een bivakmuts op in zijn auto in zijn woonplaats had rondgereden. Waarom hij dat deed, kon hij het hof niet uitleggen. Hij zei dat hij gehersenspoeld was door de propaganda van IS. Nu hij meer wist over de islam, begreep hij dat IS niet overeenkwam met zijn geloof, zei hij.

Volgens het OM wees alles erop dat A. de intentie had om een aanslag te plegen, maar dat dit niet gebeurd is omdat hij werd opgepakt. A.’s raadsman Jan Jesse Lieftink vond dat het OM overdreef en pleitte voor een langere voorwaardelijke celstraf met een zeer lange proeftijd. Hij wees erop dat er een woning vrij is, waarin A. onder begeleiding kan gaan wonen.

Uitspraak uiterlijk 18 april.