OM: tbs en dwangverpleging voor doden moeder

Tegen een 37-jarige man die begin dit jaar zijn moeder (62) zo ernstig toetakelde in haar huis in Bunschoten-Spakenburg dat zij twee weken later aan haar verwondingen overleed, is tbs en dwangverpleging geëist. Verdachte Melvin N. bekende dinsdag voor de rechtbank in Utrecht dat hij hard bleef slaan en schoppen, ook toen zijn moeder al op de grond lag.

Hij zei dat hij bang was dat zij zou opstaan en hém zou pakken, omdat ze telkens weer haar ogen opendeed. N. liep vrij rond maar had tot mei 2019 vast moeten zitten in een psychiatrische kliniek vanwege psychotische stoornissen.

Het Openbaar Ministerie gaat uit van doodslag en volgde in de strafeis het advies van deskundigen. Zij stellen dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was vanwege schizofrenie, waardoor hij voortdurend wanen had. Zelf zei N. dat hij in 1999 een „bad trip” met drugs had, waar hij nooit meer goed uit is gekomen.

De verdachte had vaak ruzie met zijn moeder over zijn drugsgebruik, ook toen hij op 28 januari naar haar toe was gegaan. Hij wilde niet in zijn eigen huis in Amersfoort slapen, omdat het daar „één groot demonenhol” was.

Al maanden voorafgaand aan de fatale dag, ging het slecht met N. Begin november 2018 werd hij daarom op last van de rechter verplicht opgenomen in Zon en Schild in Amersfoort. Maar de kliniek liet N. twee weken na zijn opname al voorwaardelijk gaan.

Het ging daarna snel bergafwaarts, maar zijn signalen werden niet opgepikt door hulpverleners, stelden de nabestaanden. Ze denken „dat het drama niet was gebeurd als N. nog had vastgezeten”, zoals de bedoeling was. De familie sluit stappen tegen de instelling niet uit als blijkt dat er fouten zijn gemaakt. Een rapport van de inspectie over het ontslag kregen ze ondanks pogingen nog niet in handen.

Uitspraak op 29 oktober.