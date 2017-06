OM: taxichauffeur cel in voor poging afpersen

De 22-jarige Emre T. moet van het Openbaar Ministerie (OM) een jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk, de cel in voor vrijheidsberoving en poging tot afpersing van een groepje Chinese toeristen. De officier van justitie rekent het hem zwaar aan dat hij de vier toeristen op 14 september vorig jaar 485 euro zou hebben gevraagd voor een ritje van Schiphol naar een hotel in de Amsterdamse Marnixstraat.

Toen ze dat niet wilden betalen, zou de verdachte zijn doorgereden. De Chinezen wilden de auto daarop verlaten, maar dit lukte volgens hen niet omdat de deuren op slot zaten. Uiteindelijk tikte een van hen twee ruiten in en stopte T.

Volgens het OM heeft T. niet alleen de toeristen angst aangejaagd, maar ook „heel bewust de stad Amsterdam als toeristische trekpleister schade toegebracht”, zei de officier donderdag bij de rechtbank in Amsterdam. Het OM vindt een „forse straf” op zijn plek om de verdachte in de toekomst van dit soort praktijken te weerhouden. Volgens de officier blijkt na het uitlezen van de boordcomputer namelijk dat T. zich mogelijk eerder heeft schuldig gemaakt aan het rekenen van hoge ritprijzen.

De verdachte ontkent dat het zo is gegaan. Zijn advocaat spreekt van een miscommunicatie en vroeg vrijspraak. T. vertelde tijdens de zitting dat hij tot twee keer toe heeft gemeld dat de ritprijs 85 euro was. Ook zegt hij dat hij op de taximeter heeft gereden, al heeft de boordcomputer dat niet geregistreerd. Volgens hem ontstond er een hevige woordenwisseling tussen de toeristen op de achterbank en riepen ze de auto te stoppen. „Maar ik kon moeilijk stoppen en wilde een straat in rijden waar dat kon.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.