OM: Taghi waarschijnlijk in Golfregio

Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi zich in de Golfregio bevindt in het Midden-Oosten. Een woordvoerder van het OM heeft dat zondag gezegd. Wat die aanwijzingen en signalen inhouden en of die zeer recent zijn, wilde hij niet zeggen.

Deze zomer hadden bronnen tegen De Telegraaf gezegd dat Taghi in Dubai zou verblijven. Maar of het echt om Dubai gaat, wil het OM niet kwijt.

OM-baas Gerrit van der Burg zei zondag in WNL Op Zondag ook dat „we niet op een dood spoor zitten, zoals in sommige media wordt beweerd. We hebben een heel vasthoudend team dat achter hem aan zit.” Hij zei dat justitie „een lange adem heeft”.

Volgens de OM-woordvoerder gaat het om tientallen politiemensen die intensief bezig om te achterhalen waar Taghi verblijft. Hij wordt ervan verdacht achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe te zitten. Ook wordt hij gelinkt aan de moord op advocaat Derk Wiersum, die een kroongetuige bijstond in de rechtszaak tegen Taghi.

Van der Burg zei dat het doden van Wiersum een flagrante aanval op de rechtsstaat is waar iedereen zuinig op moeten zijn. Hij zei dat het ook strijdbaar maakt. Er is volgens hem geen verdachte die zijn strafzaak zal ontlopen. We laten ons niet door angst regeren, aldus de OM-topman.