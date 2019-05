OM: taakstraf voor relschoppers om azc Heesch

Het Openbaar Ministerie wil dat vier mannen die geweld zouden hebben gebruikt tegen de Mobiele Eenheid bij het gemeentehuis in Bernheze, een werkstraf krijgen van 160 uur. Het ging mis op 18 januari 2016 tijdens een vergadering van de gemeenteraad over de komst van een groot asielzoekerscentrum (azc) bij Heesch.

Een demonstratie buiten liep uit de hand toen een grote groep mensen het bordes van het gemeentehuis bestormde. Ze gooiden met zwaar vuurwerk en eieren en sloegen met vuisten en stokken op de ramen van het gemeentehuis. Toen de ME werd ingeschakeld, keerde het geweld zich tegen de ME’ers.

Volgens de aanklager stonden de politiemensen doodsangsten uit, omdat het geweld stevig was en de ME’ers tegenover een veel groter groep geweldplegers stonden en langdurig werden belaagd. Ook voor de mensen in het gemeentehuis was de situatie extreem angstig, aldus het OM.

Drie verdachten in deze zaak werden ter plekke aangehouden en werden al eerder veroordeeld. De vier van woensdag zijn herkend op beelden die waren gemaakt.

De rechtbank in Den Bosch doet over twee weken uitspraak.