OM: taakstraf medeverdachten fraude bij politie

In het onderzoek naar fraude en corruptie bij de nationale politie zijn donderdag in de rechtbank in Zwolle taakstraffen geëist tegen twee verdachten. Een van hen is de vrouw van de oud-voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie, Frank G.

In 2,5 jaar declareerde G. op kosten van de politie ruim 3 ton aan uitgaven in horecagelegenheden. Tegen hem is in december al een jaar celstraf geëist. Zijn vrouw Brenda G. (49) profiteerde volop mee, meent het Openbaar Ministerie. Niet alleen dineerde ze op kosten van de politie, ook kwam ruim 1000 euro politiegeld op haar rekening terecht zodat ze de drukkosten van haar eigen magazine Almere Bruist kon betalen, zei de officier van justitie.

Tegen G. is een taakstraf van 40 uur geëist voor het medeplegen van verduistering. Tegen medeverdachte Claudia de J. (37) is een taakstraf van 120 uur geëist.

De J. werkte mee in een ‘facturencarrousel’ met als doel samen met Frank G. de politie op te lichten, meent het OM. Veel van die facturen verliepen via haar boekingskantoor. Frank G. spendeerde duizenden euro’s op benefietgala Muziekids in Almere. Toen de politie een factuur hierover weigerde te betalen, paste De J. de factuur op verzoek van hem aan door te vermelden dat het om ‘vergaderarrangementen’ ging. Die factuur werd vervolgens wel betaald. Zo ging dat ook met een forse factuur van het Amstel Hotel die de korpschef weigerde te betalen.

Beide verdachten ontkenden de beschuldigingen. Volgens Brenda rekende ze eigen etentjes altijd zelf af. Volgens de advocaten was er geen sprake van oplichting of fraude.

Het vonnis in alle zaken is op 30 januari.