OM: taakstraf medeverdachten fraude bij politie

In het onderzoek naar fraude en corruptie bij de nationale politie zijn donderdag in de rechtbank in Zwolle taakstraffen geëist tegen twee verdachten. Een van hen is de vrouw van de oud-voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie, Frank G.

In 2,5 jaar declareerde G. op kosten van de politie ruim 3 ton aan uitgaven in horecagelegenheden. Tegen hem is in december al een jaar celstraf geëist. Zijn vrouw Brenda G. (49) profiteerde volop mee, meent het Openbaar Ministerie. Ook kwam ruim 1000 euro politiegeld op haar rekening terecht zodat ze de drukkosten van haar eigen magazine Almere Bruist kon betalen, zei de officier van justitie.

Tegen de vrouw is een taakstraf van 40 uur gevraagd voor het medeplegen van verduistering. Tegen medeverdachte Claudia de J. (37) is een taakstraf van 120 uur geëist.