OM Suriname: doorgaan met vervolging

Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) ziet geen reden om te stoppen met de vervolging van de twee laatste verdachten in het 8 decemberstrafproces. Volgens de officier van justitie zijn er geen fouten gemaakt zoals de advocaten van de verdachten hadden betoogd. Dat bleek vrijdag tijdens de zitting in de rechtbank in Paramaribo.

De advocaten van de verdachten Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno denken hier anders over. Volgens hen heeft het OM verschillende fouten gemaakt. Zo zou de zaak van hun cliënten bij het Hof van Justitie behandeld moeten worden en niet bij de kantonrechter, waar het nu dient. Ook menen ze dat de zaak niet kan doorgaan omdat het Surinaamse parlement in 2012 een Amnestiewet heeft aangenomen. Deze wet regelt dat alle verdachten van de decembermoorden vrijuit gaan. De krijgsraad heeft echter in 2016 bepaald dat die Amnestiewet het al lopende proces niet mocht verstoren.

Het 8 decemberstrafproces draait om de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Hoofdverdachte is de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. In 1982 was hij leider van het toenmalige militaire bewind. Omdat Naarendorp en Hardjoprajitno in 1982 minister waren, speelt hun zaak voor de kantonrechter. De zaken van de andere verdachten zijn vorig jaar door de krijgsraad behandeld. Het OM heeft tegen hoofdverdachte Bouterse 20 jaar cel geëist, net als tegen zeven andere verdachten. Voor negen verdachten is vrijspraak gevraagd.

Vrijdag 11 januari gaat de rechter verder met deze zaak.