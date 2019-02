OM: Strafeis moord Everink wordt weer fors

De strafeis tegen Mark de J. voor het doden van zakenman van Koen Everink sluit „heel stevig” aan bij die in eerste aanleg, toen er achttien jaar was geëist en vervolgens door de rechtbank is opgelegd. Dat zei de advocaat-generaal vrijdag aan het einde van de eerste zittingsdag van het hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem. Het formuleren van de strafeis staat gepland voor volgende week vrijdagochtend.

De 31-jarige ex-tenniscoach van Robin Haase wordt verdacht van het doden van zijn voormalige vriend en gokmaatje Everink bijna drie jaar geleden. De gokverslaafde De J. had een schuld van 80.000 euro bij de zakenman. Hij heeft altijd stellig ontkend. De J. zegt dat hij korte tijd was ontvoerd door een groep mannen en dat de ontvoerders Everink om het leven zouden hebben gebracht.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. De miljonair was door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn destijds zesjarige dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die ’s ochtends haar vader vond.

De advocaat-generaal kon vrijdag zijn frustratie niet verbergen toen de advocaten van De J. lieten weten dat zij maandag niet aan hun pleidooi kunnen beginnen, maar dat pas volgende week vrijdag te doen. Hij sprak van „traineren” en dat zou „knagen”. Die derde zittingsdag - tevens geboortedag van Everink - stond ingepland als uitloopdag.

Ook de familie van Everink hekelde tijdens de zitting nogmaals de lange duur van het proces. De vader van de zakenman sprak over „vertragingstechnieken” en ook Everinks broer zei continu te vrezen dat het proces weer uitgesteld zou worden. De zaak liep in eerste aanleg bij de rechtbank in Utrecht ook de nodige vertraging op omdat advocaat Pieter Hoogendam de verdediging neerlegde omdat hij meende zijn werk niet meer goed uit te kunnen voeren. Hoogendam is nu opnieuw de advocaat van De J.

De advocaten van De J. hadden aan het begin van de zitting nog om aanvullend DNA-onderzoek gevraagd - wat ook voor vertraging zou kunnen zorgen - maar dat wees het gerechtshof voor dit moment af.