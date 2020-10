OM steunde beslissingen Halsema rond protest op de Dam

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam steunde wel degelijk de beslissingen die werden genomen over het niet handhaven op de 1,5 meter tijdens het anti-racismeprotest op de Dam in juni. Dat laat een woordvoerder van het OM weten in een reactie op een publicatie in de Telegraaf. Een mail waarin de officier van justitie zei dat het OM niet betrokken was bij de besluiten, is volgens het OM onderdeel van een aanvankelijke discussie.

„Voor het OM is van belang dat wij op 1 juni niet bij het besluit om niet op te treden tegen de drukte en de schending van de 1,5 meter regel zijn betrokken, waar in de externe communicatie wel wordt gesteld dat het een driehoeksbesluit is”, schreef officier van justitie Willem Nijkerk aan veiligheidsambtenaar Pierre van Rossum, vijf dagen na de veelbesproken Dam-demo. Volgens het OM hoort die mail echter bij een eerdere discussie.

Er was volgens het OM namelijk „even discussie geweest” over de genomen besluiten. „Dat zijn de mailtjes en appjes die je voorbij ziet komen”, aldus de zegsman. „Na een gesprek hierover komt de driehoek tot de conclusie dat de besluiten in gezamenlijkheid zijn genomen.”

De Telegraaf kwam donderdagavond met een andere lezing naar aanleiding van de documenten die aan de krant werden verstrekt na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Volgens de krant was het OM niet betrokken bij het besluit om niet op te treden tijdens de demonstratie. Dat terwijl dit eerder wel door Halsema als voorzitter van de driehoek aan de gemeenteraad en media is gecommuniceerd.

Uit geopenbaarde whatsapp-gesprekken werd verder duidelijk dat de burgemeester zich voor de demonstratie al druk maakte om de mogelijke opkomst en de emoties op het plein. „Ik maak me wel zorgen over de combinatie morgen van een geëmotioneerde zwarte bevolking (en meer dan we nu verwachten) en uitgaanspubliek met een kort lontje”, zo appte ze onder meer. „De opkomst zou ook wel eens veel groter kunnen zijn dan we nu denken.”

Een woordvoerder van Halsema bevestigt nogmaals dat ze de dat al eerder had verteld aan de gemeenteraad tijdens een spoeddebat. Uiteindelijk was het de inschatting van de politie dat de drukte bij de demonstratie beheersbaar zou blijven.